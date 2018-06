Пожежа у Лондоні: понад 1000 протестувальників вимагають відставки Мей

Понад тисяча людей зібралися під стінами резиденції прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг Стріт із вимогою відставки Терези Мей. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Протестувальники вважають, що прем’єр неадекватно відреагувала на події довкола трагічної пожежі у Grenfell Tower. Чимало з присутніх дуже розлючені.

"Майже одностайно учасники протесту вважають, що Мей повинна негайно піти у відставку, слово "боягуз" найчастіше використовують стосовно Терези Мей", - повідомляє корреспондент видання, який перебуває на місці протесту.

Поки на вулиці триває протест, Тереза Мей проводить зустріч у своїй резиденції із волонтерами, рідними жертв та мешканцями Grenfell Tower.

Зазначимо, Мей різко критикували за те, що вона впродовж трьох днів уникала особистої зустрічі з потерпілими внаслідок пожежі. У п’ятницю Мей таки побачилася з людьми, але зустріч видалась неприємною для прем'єрки: її проводжали вигуками "Ганьба".

Нагадаємо, за даними ЗМІ під час пожежі у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower зникли безвісти щонайменше 65 людей. За останніми даними, на третій день після пожежі офіційно загиблими вважають 30 осіб.

Descriptions of May won't please her new advisors. Lizard-like, sour, soulless, unfeeling and of course cowardly used by protestors. pic.twitter.com/Oy29Weyf0g