Коаліція США збила над Сирією бойовий дрон проурядових сил

Очолювана США антитерористична коаліція в Сирії збила озброєний безпілотник - за даними військових, він належить проурядовим силам, передає Бі-бі-сі. Дрон моделі Shahed 129 був збитий літаком F-15 після того як "продемонстрував ворожі наміри і попрямував в сторону військ коаліції", - заявили американські військові.

Читайте такожРосія припинила взаємодію зі США в Сирії: погрожує брати на приціл всі літакиБеспілотнік Shahed 129 виробляється в Ірані, його перший екземпляр був представлений Корпусом вартових ісламської революції Ірану в 2013 році.

Інцидент стався неподалік від міста ат-Танф, в районі якого дислокуються інструктори США, що тренують сирійських повстанців. Аналогічний інцидент стався недалеко від ат-Танфа 8 червня, а до цього, 18 травня, коаліція завдала удару по колоні ополченців, які підтримують Асада і просуваються до ат-Танфу.

"Коаліція ясно дала зрозуміти, і в публічних заявах і через канали щодо запобігання збройних конфліктів з російськими військами, що ворожі наміри і дії прорежимних сил по відношенню до коаліції і її партнерів, які виконують легітимні операції проти ІДІЛ, неприпустимі", - заявили військові.

"З огляду на останні події, коаліція не допустить, щоб літальні апарати сирійського режиму погрожували позиціям коаліції і партнерським силам, наближаючись до них", - додали в коаліції.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні Росія оголосила, щобільше не буде співпрацювати з США в небі над Сирією - у відповідь на збитий військами коаліції в провінції Ракка сирійський бомбардувальник. У російському міноборони заявили, що тепер будь-які повітряні об'єкти, включаючи літаки і безпілотні апарати міжнародної коаліції, виявлені на захід від річки Євфрат, будуть братися на супровід як повітряні цілі.

У відповідь США заявили, що будуть працювати над відновленням зв'язків з Росією, але залишають за собою право на захист своїх інтересів у Сирії.