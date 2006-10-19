Жебраки вкрали ”Лексус” мера

У середу невідомі зловмисники напали на одного з помічників мера Нью-Йорка Майкла Блумберга (Michael Bloomberg) і викрали автомобіль, що належав останньому - "Лексус" 2001 року випуску, повідомляє агентство Associated Press.

Близько 9 годин ранку за місцевим часом до машини, в якій сидів особистий помічник Блумберга, підійшла жінка і стала вимагати милостиню. Водій, чиє ім`я не називається, відмовився і почав піднімати скло у дверцятах.

У цей момент на праве переднє сидіння проник спільник жебрачки і ударив чоловіка кулаком в обличчя. Потім викрадачі викинули помічника мера з автомобіля і зникли.

Напад стався у Хакенсеку (Hackensack), штат Нью-Джерсі. Вкрадений "Лексус" знайшли через дві години на узбіччі дороги недалеко від міста. Поліція почала пошуки викрадачів, вже складений приблизний портрет жебрачки. Як додає агентство, помічник Блумберга не одержав серйозних травм.

Лента.ру