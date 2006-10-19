Жебраки вкрали ”Лексус” мера
Не Черновецького...
У середу невідомі зловмисники напали на одного з помічників мера Нью-Йорка Майкла Блумберга (Michael Bloomberg) і викрали автомобіль, що належав останньому - "Лексус" 2001 року випуску, повідомляє агентство Associated Press.
Близько 9 годин ранку за місцевим часом до машини, в якій сидів особистий помічник Блумберга, підійшла жінка і стала вимагати милостиню. Водій, чиє ім`я не називається, відмовився і почав піднімати скло у дверцятах.
У цей момент на праве переднє сидіння проник спільник жебрачки і ударив чоловіка кулаком в обличчя. Потім викрадачі викинули помічника мера з автомобіля і зникли.
Напад стався у Хакенсеку (Hackensack), штат Нью-Джерсі. Вкрадений "Лексус" знайшли через дві години на узбіччі дороги недалеко від міста. Поліція почала пошуки викрадачів, вже складений приблизний портрет жебрачки. Як додає агентство, помічник Блумберга не одержав серйозних травм.