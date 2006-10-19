МВС Чехії заборонило комсомол

Міністерство внутрішніх справ Чехії заборонило діяльність Комуністичного союзу молоді (КСМ) на території країни, повідомляє у середу інтернет-видання Ceske Noviny. Робота сайту організації також заблокована провайдером.

За словами представника МВС, програма об`єднання чеських комсомольців містить положення про ліквідацію приватної власності і націоналізації засобів виробництва. Це суперечить конституції республіки і несумісно з "фундаментальними демократичними принципами", відзначили у міністерстві.

Активісти КСМ вже оголосили, що мають намір оскаржувати рішення МВС у суді. За їх словами, програма комсомольської організації не суперечить конституції, а заборона була мотивована політичними міркуваннями.

Як нагадує інтернет-видання, конфлікт між представниками влади і КСМ триває досить давно. Так, у березні 2006 року комсомольці вже змінили програму, проте в МВС визнали ці зміни недостатніми. Тим часом, якщо офіційні документи будуть приведені у відповідність із законом, Комуністичний союз молоді може знов подати документи на реєстрацію.

КСМ є самостійним суспільним об`єднанням, у якому, за деякими даними, налічується близько 3 тисяч членів, уточнює агентство ІТАР-ТАРС. Організація не є структурним підрозділом чеської комуністичної партії, яка визнає плюралізм форм власності.

Лента.ру