Французька журналістка померла після вибуху в Мосулі

Французька журналістка Веронік Робер померла від поранень, отриманих під час вибуху в іракському Мосулі, передає Бі-бі-сі. Робер померла у військовому госпіталі в передмісті Парижа, куди її доставили після операції, проведеної в Багдаді, повідомила телерадіокомпанія France Televisions, де працювала журналістка.

Читайте такожІракські військові розпочали фінальний наступ у Мосулі Вибух, в результаті якого загинули також колега Робер Стефан Вільньов і курдський журналіст Бахтіяр Аддад, прогримів в Мосулі 19 червня.

Робер неодноразово висвітлювала військові конфлікти на Близькому Сході, переважно в Іраку.

У вівторок влада Франції оголосила, що Вільньов буде посмертно нагороджений орденом Почесного легіону.

За даними газети Le Figaro, в Мосулі Робер разом з колегами знімала репортаж про французьких ісламістів, що воювали в Іраку.

Згідно з даними організації "Репортери без кордонів", з початку 2014 року в Іраку загинули 28 журналістів.