Кому заздрить Путін

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна з прем`єр-міністром Ізраїлю Ехудом Ольмертом перший признався, що заздрить Моше Кацаву.

Перед початком закритих переговорів Путін попросив Ольмерта передати привіт президентові Ізраїлю Моше Кацаву. "Він здивував нас всіх. Ми не думали, що він здатний управитися з 10 жінками відразу. Ми заздримо йому", - заявив Путін збентеженому Ольмерту, який був вимушений відповісти, що "Кацаву зараз не позаздриш".

Кримінальна справа проти Кацава почалася в липні 2006 року. Приводом для розслідування стала заява такої собі А., яка звинуватила президента в сексуальних домаганнях 15-річної давності.

Після наради, під час прес-конференції, Ехуд Ольмерт заявив, що "є, принаймні, одна сфера, де Ізраїль на рівних з Росією. Я маю на увазі матч між нашими футбольними збірними, який закінчився внічию". Путін, у свою чергу, ніяк не відреагував на жарт Ольмерта.

Візит Эхуда Ольмерта до Москви почався у вівторок, 17 жовтня.

Корреспондент з посиланням на Newsru.co.il