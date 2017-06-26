Вчені розкрили причину аномальної поведінки Урану

Астрофізики з Технологічного університету Джорджії в США з'ясували, що незвично великий кут, на який відхилена вісь обертання Урану, може бути причиною аномального обертання магнітного поля планети. Стаття вчених опублікована в Journal of Geophysical Research: Space Physics. Про це повідомляє видання Gizmodo.

Однією з особливостей Урану є те, що ця планета «перекинута» набік — її екватор повернутий від площини орбіти на кут 97,86 градуси. Цю аномалію пояснюють зіткненням газового гіганта з планетезималью («зародком» невідомої планети) розміром із Землю на ранніх стадіях формування Сонячної системи. Магнітна вісь, у свою чергу, відхилена від осі обертання на 60 градусів, в результаті чого вона також здійснює оберти.

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Розроблені дослідниками математичні моделі показали, що переміщення магнітних полюсів відбувається через нахил осі обертання. При цьому магнітосфера планети за добу (17 годин) є динамічною і перемикається між двома станами — «відкритим» і «закритим». При першому іонізовані частинки в складі сонячного вітру проникають в атмосферу планети, при другому — блокуються.

За словами вчених, оскільки багато екзопланет (планети біля інших зірок) схожі на Уран і Нептун, дослідження газових гігантів Сонячної системи дозволять краще зрозуміти фізичні характеристики далеких космічних об'єктів.