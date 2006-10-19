Королю Іспанії у Росії підсунули п`яного ведмедя

У Вологді набув розголосу скандал, в якому замішаний король Іспанії Хуан Карлос I. Заступник начальника обласного управління з охорони і розвитку мисливських ресурсів Сергій Старостін надіслав губернаторові В`ячеславу Позгальову лист, у якому повідомив, що король, який перебував у серпні з візитом на Вологодчині, убив на полюванні ручного ведмедя, якого до того ж напоїли горілкою. Про це у четвер пише газета ."Коммерсант"

Хуан Карлос I відвідав Вологодчину в кінці серпня. Монарх і його свита жили на базі відпочинку "Глухариный дом" у містечку Лимоново. Високий гість не приховував, що відвідав російську глибинку виключно заради полювання.

Майже два місяці потому стали відомі подробиці королівського полювання. "Огидне інсценування супроводжувало полювання короля Іспанії Хуана Карлоса, - написав у листі губернаторові Сергій Старостін. - Фальсифікатори "принесли в жертву" лагідного і веселого ведмедя на ім’я Митрофан, що містився на базі відпочинку в селі Новленському. Ведмедя посадили в клітку і привезли до місця полювання. Після цього його щедро напоїли горілкою, змішаною з медом, і виштовхали в поле. Природно, п`яна тварина стала легкою мішенню. Його величність Хуан Карлос вклав Митрофана з одного пострілу".

Старостін повідомив, що губернатор В`ячеслав Позгальов, який, звичайно ж, знав про вдале полювання Хуана Карлоса I, не підозрював про те, що ведмідь підставний. "Взагалі про це знало дуже вузьке коло людей, - сказав чиновник. - Але в певній ситуації вузьке коло може швидко стати широким".

Губернатор Вологодської області В`ячеслав Позгальов розпорядився створити міжвідомчу робочу групу для перевірки інформації про порушення у сфері мисливського господарства області, повідомляє "Інтерфакс".

Як повідомляє прес-служба губернатора, перед робочою групою поставлено завдання перевірити факт і обставини вбивства ручного ведмедя під час полювання, організованого для короля Іспанії Хуана Карлоса I в серпні цього року.

Результати розслідування даної групи будуть опубліковані після завершення її роботи.

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