Росія та США володіють 93% ядерної зброї у світі – дослідження

Країни активно інвестують у розвиток ядерної зброї, попри те, що за останній рік кількість такого озброєння зменшилась. Про це говорять співробітники Стокгольмського інституту досліджень проблем світу (SIPRI), передає DW.

"Це говорить про те, що жодна з цих країн в доступному для огляду майбутньому не готова відмовитися від свого ядерного арсеналу", - вважає експерт SIPRI.

У цьогорічному звіті інститут зазначається, що в 2017 році в світі налічується 14 935 ядерних боєголовок (в 2016 році ця цифра становила 15 395).

Зазначається, що 93 % світового ядерного арсеналу припадає на частку двох країн: Росія має в загальній складності 7 000 ядерних боєголовок і США - 6 800, з них на озброєнні знаходяться відповідно 1 950 і 1 800.

Частину ділять сім держав: Франція, Великобританія, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея.

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Наприклад, США з 2017 по 2026 рік готуються витратити на обслуговування та модернізацію свого ядерного арсеналу 400 млрд доларів, говориться в доповіді.

В ЄС ядерною зброєю володіють лише Великобританія і Франція. За даними на січень 2017 року, британський ядерний арсенал налічує 215 боєголовок, більше половини з яких готові до оперативного використання в разі війни. В свою чергу у Франції є близько 300 боєголовок.

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В Азії найбільшим арсеналом ядерної зброї володіє Китай – 270 боєголовок. На другому місці – Пакистан із 140 боєголовками, і на третьому – Індія, яка має 130 боєголовок.

Що ж стосується КНДР, то фахівці SIPRI наголошують, що метою Пхеньяна є розробка міжконтинентальної балістичної ракети, здатної досягти території США.

Втім, можливість того, що Пхеньяну дійсно вдалося створити компактну ядерну боєголовку для оснащення подібних ракет, вкрай малоймовірна.

"Судячи з усього, КНДР вдалося досягти технічного прогресу в здійсненні своїх ядерної і ракетної програм і, можливо, створити до 20 ядерних боєголовок", припускають автори доповіді.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході телефонної розмови підтвердили, що посилять тиск на КНДР спільно з Південною Кореєю. Про це розповів офіційний представник японського уряду. Відзначається, що двосторонні переговори були спрямовані на підтвердження тісної співпраці Вашингтона, Токіо і Сеула перед зустріччю «великої двадцятки» в німецькому Гамбурзі 7-8 червня.