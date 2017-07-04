Німецька розвідка звинувачує Росію, Китай та Іран в посиленому шпигунстві

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції в Гамбурзі представить новий звіт, у якому закидає посилене шпигунство у Німеччині Росії, Китаю та Ірану. Звіт буде представлений за кілька днів до початку саміту G20, пише DW.

Зазначається, що обсяг звіту – понад 300 сторінок.

"Російська Федерація, Китайська Народна Республіка та Ісламська Республіка Іран - основні учасники шпигунської діяльності, спрямованої проти Німеччини", - цитує звіт інформагенція dpa.

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Також зазначається, що мішенями атак із Росії та Китаю у Німеччині були міністерство закордонних справ ФРН, міністерства економіки та фінансів, німецькі диппредставництва за кордоном, відомство канцлерки та Бундесвер.

Видання також повідомляє, що спецслужба застерігає від прослуховування іноземних спецслужб в урядовому кварталі Берліна.

Крім того, у звіті також згадується і Туреччина. Документ планується представити сьогодні, 4 липня.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Бонні 1 квітня запрацював штаб командний центр німецьких кібервійськ (CIR). Наразі тут працюють 260 співробітників. До 1 липня у підпорядкування штабу перейшли 13500 осіб. У боннському штабі працюватимуть 260 осіб. Новий вид військ повинен забезпечувати безпеку інформаційних систем збройних сил Німеччини, а також захищати від злому ті види озброєнь, де застосовуються цифрові технології.