"Переплутав газ і гальма": бостонський таксист пояснив, чому протаранив натовп в аеропорту - ЗМІ

Таксист, який наїхав на людей в бостонському аеропорту "Логан", переплутав педалі авто. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

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В результаті інциденту десятеро людей травмовані, їх забрали до лікарень. У поліції кажуть - це був нещасний випадок, вони вже поговорили з 56-річним водієм, який і не намагався втекти з місця інциденту. За даними ЗМІ, чоловік просто переплутав гальма і газ.

Як повідомляв УНІАН 3 червня, біля бостонського аеропорту "Логан" автомобіль в'їхав в групу пішоходів. В результаті інциденту кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.