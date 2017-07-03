У Бостоні автомобіль протаранив групу пішоходів: є постраждалі
21:37, 03 липня 2017Світ
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Співробітники правоохоронних органів прибули на місце події.
За даними ЗМІ, в результаті інциденту постраждали 9 осіб / NBC
Біля бостонського аеропорту "Логан" автомобіль в'їхав в групу пішоходів.
Про це повідомляє Boston Globe з посиланням на заяву поліції.
В результаті інциденту кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє поліція штату Массачусетс.
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За даними Boston Globe, поранено дев'ять осіб. Офіційно ця інформація не підтверджена.
Інформації про причини інциденту поки немає.
За фактом ДТП триває перевірка.
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