У Бостоні автомобіль протаранив групу пішоходів: є постраждалі

Біля бостонського аеропорту "Логан" автомобіль в'їхав в групу пішоходів.

Про це повідомляє Boston Globe з посиланням на заяву поліції.

В результаті інциденту кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє поліція штату Массачусетс.

Читайте такожМей назвала подію з фургоном в Лондоні потенційним терактом

За даними Boston Globe, поранено дев'ять осіб. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Інформації про причини інциденту поки немає.

За фактом ДТП триває перевірка.