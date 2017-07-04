Щоб сам вибрав: у Канаді вперше у світі в медкарті дитини не вказали стать (відео)

Восьмимісячна дитина в Канаді отримала медичну карту, що дає доступ до безоплатної медичної допомоги, в якій не вказано стать. Наскільки відомо, це перший подібний випадок у світі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Батько дитини по імені Корі Доті ідентифікує себе як небінарний трансгендер, тобто не вважає себе ні жінкою, ні чоловіком. Корі Доті хоче, щоб дитина сама вибрала свою гендерну ідентифікацію, коли підросте.

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На медичній картці дитини в графі "стать" написана лише латинська буква U, що може означати або "невизначений" (undetermined), або "невстановлений" (unassigned).

Корі Доті також домагається від влади, щоб стать дитини не вказувалася у свідоцтві про народження.

Дитина, що отримала ім'я Сиріл Атлі, з'явилася на світ у листопаді 2016 року, в будинку знайомих Корі Доті у провінції Британська Колумбія. Таким чином у офіційних осіб не було можливості засвідчити стать новонародженого.

Корі Доті ретельно уникає займенників чоловічого і жіночого роду, воліючи у всіх випадках користуватися словом "вони", і стверджує, що візуальний огляд дитини після народження не дає можливості встановити, з якою саме статтю та буде асоціювати себе в майбутньому.

"Я виховую їх так, щоб коли вони усвідомлюють себе, і зможуть висловлювати свої думки, вони мені скажуть, хто вони. Я розумію, що це немовля, і повністю люблю і виховую їх за межами понять "хлопчик" чи "дівчинка", - каже Корі Доті в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

Кору Доті - громадський просвітитель і активіст "Коаліції безгендерної ідентичності" (Gender-Free ID Coalition), домагається усунення згадки статі дітей з будь-яких офіційних документів.

Доті каже, що людям, яким при народженні визначили стать "неправильно", згодом, коли вони усвідомлюють себе, стає надзвичайно складно внести необхідні зміни в офіційні документи.

"Після народження лікарі розгледіли мої геніталії і винесли на основі цього припущення, ким я буду. І ці припущення переслідувало мене все життя, - говорить Доті. - Ці припущення виявилися неправильними, і мені довелося багато чого змінити в житті".

Канадська влада відмовляється видавати свідоцтво про народження Сиріл Атлі без зазначення конкретної статі, і Корі Доті намагається оскаржити їхні дії через суд.

Адвокат сім'ї на ім'я Барбара Фіндлей сказала в інтерв'ю Global News: "В цій культурі стать дитини визначається лікарем, який піднімає ноги немовляти і розглядає геніталії. Але ми знаємо, що гендерна ідентичність розвивається лише через кілька років після народження".