"Марш справедливості": у Стамбулі сотні тисяч людей вийшли на акцію протесту проти Ердогана (фото)

У центрі Стамбула пройшов антиурядовий мітинг, в якому взяли участь сотні тисяч людей.

Перед цим учасники акції пройшли маршем від Анкари до Стамбула, передає Русская служба BBC.

"Марш справедливості", учасники якого подолали понад 400 кілометрів, стартував у турецькій столиці 15 червня. Його учасники протестують проти масових звільнень і арештів, які почалися після невдалої спроби військового перевороту влітку минулого року.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив учасників акції протесту в підтримці тероризму і заявив, що Народно-республіканська партія (НРП), яка організувала марш, вийшла за рамки опозиційної діяльності і діє спільно з терористичними угрупованнями.

Лідер НРП Кемаль Киличдароглу закликав до проведення маршу після того, як одного з членів партії Еніса Бербероглу було засуджено до 25 років позбавлення волі за розголошення пресі подробиць у справі про обшук вантажівок, що належать Національній розвідувальній організації (MIT) і прямували до Сирії. Бербероглу відкидає пред'явлені йому звинувачення. Мітинг у Стамбулі пройшов у районі Мальтепе, де утримується заарештований депутат.

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Понад 50 тисяч осіб було заарештовано і 140 тисяч звільнено або відсторонено від роботи після невдалої спроби перевороту минулого року. Арешти правозахисників і провідних журналістів викликали міжнародний осуд.