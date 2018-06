Лавров спілкується з журналістами у своєму стилі: відійдіть хоч трохи (відео)

У передмісті Відня стартувала неофіційна зустріч глав МЗС країн ОБСЄ. Обговорюють збройні конфлікти й боротьбу з тероризмом. Російську делегацію на засіданні очолює міністр закордонних справ Сергій Лавров.

До глави російського МЗС дуже близько підійшли журналісти, це йому не сподобалося й він зробив зауваження: "Відійдіть хоч трохи! Люди сидять за столом - неввічливо так товпитися!"

Зазначається, що одна з журналісток спробувала поставити Лаврову питання про Україну, але той заговорив про її манери.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лавров нахамив оператору міжнародного агентства Reuters під час протокольної зустрічі на полях міністерського засідання ОБСЄ. Він особисто підійшов до представників ЗМІ і звернувся до них англійською: "Можете забиратися! Чого ви хочете?" ("You can get out! What do you want?").

Після цього Лавров перейшов на російську і, подивившись на представників ЗМІ, додав: "Д*біли..."