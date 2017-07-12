У США диспетчер запобіг зіткненню п'яти літаків

Літак Air Canada уникнув катастрофи, ледь не приземлившись в аеропорту Сан-Франциско на руліжній доріжці. Для цього рейсу Торонто була відведена злітно-посадкова смуга, але літак при посадці помилково попрямував на руліжну доріжку, де в той момент стояли чотири літаки, передає CBC News.

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Зазначається, що авіадиспетчер дав команду екіпажу лайнера піти на друге коло, після чого літак успішно приземлився.

Колишній пілот американської авіакомпанії United Airlines заявив, що ця катастрофа могла б стати наймасштабнішою в історії цивільної авіації. У Федеральному управлінні цивільної авіації заявили, що такі випадки вкрай рідкісні, наразі ведеться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 травня Boeing 777, що виконував рейс SU 270 з Москви до Бангкока, за 40 хвилин до посадки потрапив в зону сильної турбулентності. Кілька пасажирів отримали травми, у тому числі вивихи і переломи.