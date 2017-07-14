Сьогодні - річниця теракту в Ніцці, який забрав життя 86 осіб (відео)

Рік тому, 14 липня 2016 року, стався терористичний акт в Ніцці. Люди на Англійській набережній спостерігали за салютом на честь Дня взяття Бастилії. Приблизно в 22:30 чоловік на 19-тонній вантажівці врізався в натовп. За словами очевидців, машина робила зигзаги, щоб задавити якомога більше людей. Водій вантажівки проїхав близько 2 км і зупинився, після чого почав стріляти у перехожих та поліцію.

У результаті 86 осіб загинули, ще 308 отримали поранення. Серед загиблих – один громадянин України, ще двоє наших співвітчизників були поранені. Нападник був застрелений поліцією, ним виявився 31-річний виходець з Тунісу Мохамед Лауеж-Булель.

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Відповідальність за інцидент взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Рада безпеки ООН ухвалила заяву, в якій теракт охарактеризований як «варварська та підла атака».