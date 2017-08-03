США зобов'язалися консультуватися з ЄС щодо санкцій проти Росії

США взяли на себе зобов’язання консультуватися з Європейським Союзом в кожному конкретному випадку застосування Вашингтоном нових санкцій проти Росії.

Про це у четвер в Брюсселі повідомила речник Європейської комісії Міна Андрєєва, передає власний кореспондент УНІАН.

«Є чіткі зобов’язання (з боку США) консультуватися із союзниками. Це буде відбуватися у кожному конкретному випадку, коли санкції будуть застосовуватися. Це дасть нам можливість подивитися, чи буде вплив на європейські проекти чи проекти з європейською участю, що може вплинути також на енергетичну диверсифікацію в Європі, і де ми можемо висловити наше занепокоєння», - пояснила вона.

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Андрєєва також підтвердила позицію ЄС, що в разі, якщо висловлені занепокоєння не будуть взяті до уваги, «ми будемо думати, які відповідні заходи можуть бути вжиті у відповідь».

«Ми будемо розглядати кожний конкретний випадок (застосування санкцій). Якщо буде необхідність реагувати – наша реакція буде залежати від конкретних заходів. Але, перш за все, є зобов’язання консультуватися з нами», - підкреслила речник ЄК.

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Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції стосовно Росії.

Документ законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії, створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення антиросійських санкцій, а також передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті.

У цьому зв'язку в Європейській комісії зауважили, що під час застосування будь-яких санкцій мають бути враховані європейські інтереси. В разі, якщо цього не станеться, президент ЄК Жан-Клод Юнкер залишає за собою право вжити адекватних заходів. Також якщо американські санкції поставлять у невигідне становище компанії Євросоюзу, які торгують з Росією в енергетичному секторі, ЄС готовий протягом кількох днів зробити кроки у відповідь.

Водночас Юнкер висловив задоволення у зв'язку з тим, що, «в принципі законопроект був пом'якшений після того, як ЄС висловив свою стурбованість».

«Я заявив на саміті G7 у Таорміні і на саміті G20 у Гамбурзі, якщо американці продовжать (з прийняттям нових санкцій), ми будемо готові адекватно реагувати в лічені дні. В результаті значну частину передбачуваних санкцій проти Росії було знято», - констатував він.

За словами Юнкера, в Конгресі США також переконані, що санкції будуть застосовані тільки після того, як пройдуть консультації з союзними країнами.

Нагадаємо, раніше 98 зі 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій стосовно Росії, Ірану і КНДР. Нові санкції передбачають штрафні заходи, у тому числі й для європейських компаній, які, зокрема, співпрацюватимуть з російським "Газпромом" у реалізації газопроводу "Північний потік-2".