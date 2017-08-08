Втратив роботу через бойовиків: в Естонії звільнили чоловіка, який підтримував терористів на Донбасі

В Естонії чоловік втратив роботу, бо допомагав терористам. В Естонії звільнили чоловіка, який на теренах Євросоюзу збирав нібито гуманітарну допомогу для бойовиків «ЛНР», йдеться в сюжеті ТСН.

В компанії, де працював чоловік вирішили, що логіст Алан Хантсон завдав шкоди репутації фірми, адже у фотозвітах європейські прибічники "руского міра" позували в спецодязі компанії та клеїли пакунки скотчем із її логотипами.

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Хантсон, який також є редактором проросійської газети вже поскаржився на політичні переслідування.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія збиралася ввести війська в Крим одразу після чеченської війни, а також у неї в планах була окупація колишніх радянських республік. Про це в невідомому раніше інтерв'ю, опублікованому на YouTube, в 1995 році розповів чеченський генерал і політик Джохар Дудаєв. Він каже, що російські війська повинні були бути перекинуті з Чечні в Крим.

"А далі Крим. Закінчувалася кампанія в Чечні, і всі ці війська повинні були перейти до Криму", - заявив він, додавши, що росіяни мали плани на окупацію Естонії, Латвії, Литви, Киргизстану та Казахстану.