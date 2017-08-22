Зв’язок Сирії з КНДР: Reuters розповів про поставки Північної Кореї в сирійське агентство хімзброї

За останні шість місяців були перехоплені дві північнокорейські поставки в сирійську урядову установу, яка відповідальна за програму хімічної зброї країни. Про це йдеться у конфіденційній доповідді ООН про порушення санкцій щодо Північної Кореї, пише Reuters.

У доповіді, яка була представлена Раді Безпеки США, не було дано уточнюючих відомостей про те, коли або та де відбулися поставки.

«Група розслідує повідомлення про заборонені хімічні, балістичні ракети і співробітництво в галузі звичайних озброєнь між Сирією і КНДР (Північна Корея)», - йдеться у доповіді.

Крім того, зазначається, що є підстави вважати, що поставка була частиною контракту KOMID (Корейської гірничодобувної торговою компанією) з Сирією. Контракт був занесений в чорний список Радою Безпеки в 2009 році.

«Дві держави-члени перехопили судна, призначені для Сирії. Ще одна держава-член інформувала групу про те, що у неї є підстави вважати, що товар був частиною контракту KOMID з Сирією », - зазначається в документі.

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Одержувачами вантажу були сирійські організації, призначені Європейським Союзом і Сполученими Штатами для сирійського науково-дослідного центру (SSRC). SSRC контролює програму хімічної зброї в країні з 1970-х років.

Експерти з США заявили, що дії між Сирією і Північною Кореєю, які вони розслідують, включають співпрацю щодо ракетних програм сирійського Скад і технічного обслуговування та ремонту систем протиповітряної оборони сирійських ракет-носіїв.

Північнокорейські і сирійські місії в Організації Об'єднаних Націй не відразу відреагували на прохання про подання коментарів.

Як повідомляв УНІАН раніше, КНДР заробила на експорті вугілля і залізної руди близько $270 млн незважаючи на санкції проти Пхеньяну, які ввело міністерство комерції Китаю, повідомляється в експертній доповіді ООН.

Уточнюється, що Північна Корея змінила шляхи поставок з КНР на країни Південно-Східної Азії.

У доповіді також наголошується на «слабшанні заходів, спрямованих на ліквідацію зброї масового знищення». Експерти підкреслюють, що склалася ситуація, при якій джерела фінансування ядерної програми КНДР заблокувати складно.