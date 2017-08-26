Північна Корея найняла екс-агентів КДБ для захисту Кім Чен Ина від американських "вбивць" - ЗМІ

Північна Корея найняла колишніх агентів КДБ в якості «військових радників», щоб зміцнити захист лідера Кім Чен Ина проти спроб вбивства з боку Сполучених Штатів і Південної Кореї. Про це повідомляє Asahi Shimbun, з посиланням на джерело.

Повідомляється, що близько 10 колишніх агентів КДБ прибули в Пхеньян ще в лютому. Їх попросили навчити охоронців Кіма, як заздалегідь визначити можливі терористичні акти і як протистояти таким загрозам, коли вони відбуваються.

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За словами джерела, північнокорейські офіційні особи особливо зацікавлені в тому, щоб захиститися від «замахів» США, використовуючи деякі з його найсучасніших озброєнь.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея в суботу, 26 серпня, здійснила запуск ракет у бік Японії.

Кілька ракет малої дальності пролетіли в північно-східному напрямку близько 250 кілометрів і впали у Японське море.

Тихоокеанське командування армії США зазначило, що КНДР запустила три балістичні ракети малої дальності. Усі три ракети вийшли з ладу у польоті, одна з них вибухнула майже відразу після запуску.