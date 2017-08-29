На заводі в Техасі через ураган "Харві" стався масштабний витік хімікатів

11:21, 29 серпня 2017
Світ
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Влада надала мешканцям міст, постраждалих від витоку, тимчасовий притулок.

Витік стався через розрив трубопроводу / Фото twitter.com/GregBennettWx

Влада американського штату Техас повідомила про витік хімічних речовин в регіонах Ла-Порте і Шореакре, повідомляє Reuters.

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Витік стався через розрив трубопроводу. У зв'язку з цим управління з питань безпеки та надзвичайного стану округу Харріс, як зауважує агентство, розповсюдило екстрене попередження для жителів довколишніх міст - Ла-Порте і Шореакре - про надання їм тимчасового притулку. Місцева влада також порадила громадянам залишатися в захищеному приміщенні та вимкнути кондиціонери

Варто відзначити, що Ла-Порте і Шореакре знаходяться приблизно в 40 милях від центру Х'юстона, де спостерігається катастрофічна повінь через ураган "Харві".

Як повідомляє УНІАН, ураган призвів до загибелі щонайменше восьми людей.

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Теги: #ураган Харві