У Росії під час навчальних стрільб із танка один військовий загинув, п'ятеро поранені

У Росії на військових навчаннях при проведенні стрільб із танка один військовий загинув, п'ятеро поранені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«7 вересня близько 12.30 на полігоні Західного військового округу в Ленінградській області при проведенні планових стрільб із танка один зі снарядів відхилився від траєкторії після дотику із землею (рикошету) і вибухнув у безпосередній близькості від укриття, в якому перебувало шість військовослужбовців групи інженерного забезпечення. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув, п'ятеро дістали поранення», - йдеться в повідомленні.

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Постраждалі військові доставлені до лікарень.