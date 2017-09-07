У Південній Кореї відбуваються масові протести через розгортання протиракетної системи США

Сеул повністю розгорнув американську протиракетну систему Thaad, чим розізлив не лише сусідній Китай, але й деяких своїх громадян. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Al Jazeera.

Повідомляється, що сотні демонстрантів вийшли в місті Сончжу, щоб спробувати заблокувати встановлення чотирьох додаткових пускових установок.

За інформацією The Guardian, десятки протестуючих отримали травми під час зіткнень з поліцією.

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Повідомляється, що керівництво Південної Кореї прийняло рішення про розгортання протиракетної оборони США для протидії нападам Північної Кореї.

Нещодавно міністр оборони Південної Кореї заявив, що слід переглянути можливість повторного розгортання тактичної ядерної зброї США на Корейському півострові для захисту від КНДР.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.