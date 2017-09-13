В Орегоні за 600 доларів пропонують уроки "правильного розслаблення" від лінивців (відео)
18:10, 13 вересня 2017Світ
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Лінивці сплять по двадцять годин на добу, а люди можуть спостерігати за ними, жити поруч у наметі.
В Орегоні туристам пропонують за 600 доларів повчитись у лінивців правильно розслаблятись
В Орегоні туристам пропонують за 600 доларів повчитися у лінивців правильно розслаблятися. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Лінивці сплять по двадцять годин на добу, а люди можуть спостерігати за ними, жити поруч у наметі і навіть трохи підгодовувати. Це одне з небагатьох місць в світі, де з лінивцями так довго можна спілкуватися настільки близько. Головне: не підвищувати голос.
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