В Орегоні за 600 доларів пропонують уроки "правильного розслаблення" від лінивців (відео)

В Орегоні туристам пропонують за 600 доларів повчитися у лінивців правильно розслаблятися. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Лінивці сплять по двадцять годин на добу, а люди можуть спостерігати за ними, жити поруч у наметі і навіть трохи підгодовувати. Це одне з небагатьох місць в світі, де з лінивцями так довго можна спілкуватися настільки близько. Головне: не підвищувати голос.

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Раніше повідомлялося, що в Колорадо при закладці фундаменту виявили останки динозавра.