У Німеччині лідерка антиіммігрантської партії незаконно найняла сирійську біженку для домашньої роботи

Лідерка німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель незаконно найняла сирійську біженку для домашньої роботи в її будинку у Швейцарії. Про це з посиланням на Die Zeit пише "Європейська правда".

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За інформацією видання, Вайдель, яка разом з Александером Гауландом очолює передвиборний список правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" на загальних виборах 24 вересня, спершу найняла студента ісламських студій для домашньої роботи у її будинку в Б'єлі у 2015 році, а потім ця робота перейшла до сирійської жінки.

Повідомляється, що сирійській жінці платили готівкою в розмірі 25 швейцарських франків (приблизно 22 євро) на годину, що є типовою заробітною платою у Швейцарії. Зазначається, що партнер Вайдель родом зі Швейцарії.

Джерела, близькі до Вайдель, повідомили, що сирійська шукачка притулку не мала письмового трудового договору, а також не було рахунків-фактур за її роботу.

Адвокат Вайдель на запит від журналістів Die Zeit з приводу незаконного найму біженки заявив, що йому потрібен час для відповіді через "дуже складні юридичні питання з точки зору легітимності правил щодо винагороди".

Однак, за інформацією Süddeutsche Zeitung, адвокат Вайдель повідомив, що та дружньо ставилася до сирійської жінки, яка перебувала в її домі як гість, а не як працівниця.

Журналісти підкреслюють, основна ідеологія партії "Альтернатива для Німеччини" націлена проти міграції іноземців.

Хоча Вайдель і вважають ліберальним голосом в популістській ультраправій AfD, однак вона користувалася кризою біженців для підтримки своєї партії, жорстко критикуючи міграційну політику відкритих дверей канцлерки Німеччини Ангели Меркель та закликаючи до більшого контролю.

Видання зазначає, що нещодавно Аліс Вайдель, яка разом з Александером Гауландом очолює передвиборний список правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", опинилася в центрі скандалу через витік електронних листів зі зневажливими висловлюваннями про мігрантів та уряд Німеччини.