Парламент Курдистану затвердив проведення референдуму про незалежність

Депутати парламенту іракського Курдистану затвердили проведення референдуму про незалежність автономного регіону Іраку 25 вересня. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті телеканалу Rudaw, передає РБК.

Проведення референдуму про незалежність схвалили 65 із 68 членів парламенту Курдистану. У свою чергу, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що країна може ввести санкції проти Курдистану якщо референдум про його незалежності все ж відбудеться.

Читайте такожПарламент Іраку відкинув план референдуму про незалежність Курдистану

«Ми не хочемо накладати санкції. Але якщо референдум буде проведений, то Туреччина може вжити відповідні заходи», - заявив Йилдирим. Він не уточнив, про які саме санкції йде мова. Йилдирим також закликав президента Іракського Курдистану скасувати проведення референдуму про незалежність «поки ще є час».

Раніше, 14 вересня, парламент Іраку відправив у відставку губернатора провінції Кіркук Наджмалдіна Каріма. Офіційна причина відставки губернатора не вказувалася. За інформацією Rudaw, Карім був відправлений у відставку за підтримку проведення референдуму про незалежність Іракського Курдистану.