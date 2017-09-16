Парламент Курдистану затвердив проведення референдуму про незалежність
Проведення референдуму про незалежність схвалили 65 із 68 членів парламенту Курдистану.
Депутати парламенту іракського Курдистану затвердили проведення референдуму про незалежність автономного регіону Іраку 25 вересня. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті телеканалу Rudaw, передає РБК.
Проведення референдуму про незалежність схвалили 65 із 68 членів парламенту Курдистану. У свою чергу, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що країна може ввести санкції проти Курдистану якщо референдум про його незалежності все ж відбудеться.
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«Ми не хочемо накладати санкції. Але якщо референдум буде проведений, то Туреччина може вжити відповідні заходи», - заявив Йилдирим. Він не уточнив, про які саме санкції йде мова. Йилдирим також закликав президента Іракського Курдистану скасувати проведення референдуму про незалежність «поки ще є час».
Раніше, 14 вересня, парламент Іраку відправив у відставку губернатора провінції Кіркук Наджмалдіна Каріма. Офіційна причина відставки губернатора не вказувалася. За інформацією Rudaw, Карім був відправлений у відставку за підтримку проведення референдуму про незалежність Іракського Курдистану.