У Німеччині проходять парламентські вибори

У Німеччині у неділю, 24 вересня 2017 року, проходять парламентські вибори. Так, виборчі дільниці по всій країні відкриваються для голосування о 8:00 за місцевим часом (9:00 за київським часом), а зачиняються - о 18:00 (19:00 за Києвом). Невдовзі після завершення голосування оголосять дані екзит-полів, а офіційні результати мають бути відомі наступного ранку.

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Головна боротьба за 630 місць у німецькому Бундестазі точиться між блоком ХДС/ХСС (до нього входять Християнсько-демократичний союз діючого канцлера Ангели Меркель та Християнско-соціальний союз Хорста Зеєхофера) та Соціа-демократичною партією Німеччини (СДПН) на чолі з екс-президентом Європарламенту Мартіном Шульцем. Відповідно, Меркель та Шульц також є головними суперниками у боротьбі за посаду наступного канцлера. Для Меркель у разі перемоги це може бути четвертий поспіль термін.

Наразі, згідно з останніми результатами соцопитувань, блок Меркель підтримують 37% німців, а соціал-демократів - 22%. Тож задля отримання більшості в парламенті їм доведеться домовлятися з іншими партіями або між собою. Слід зазначити, що в нинішньому складі Бундестагу коаліція складається саме з ХДС/ХСС та СДПН.

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При цьому потрапити до Бундестагу на наступні чотири роки мають шанси "вільні демократи" та "ліві", в яких по 9% підтримки, а також "зелені" - 8%.

Крім того, потрапити до парламенту можуть правопопулісти "Альтернатива для Німеччини", які відомі своєю антиміграційною політикою та виступають за закриття кордонів. Втім, їх до коаліції навряд погодяться взяти як ХДС/ХСС, так і СДПН.

Водночас соцопитування свідчать, що досі не визначилися з вибором 34% німців.

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Зазначимо, що нині Німеччина є однією з найвпливовіших країн Європи, а тому від результатів німецьких виборів багато в чому залежатиме те, яким чином протягом наступних чотирьох років розвиватиметься економічна, міграційна та зовнішня політика цього Євросоюзу.

Україну результати виборів до Бундестагу цікавлять хоча б тому, що Німеччина є учасницею "нормандської четвірки" з врегулювання українсько-російського конфлікту та ситуації на Донбасі.

Втім, на думку експертів, сильно Україні хвилюватися не варто, адже всі основні німецькі політичні сили займають доволі чітку позицію щодо України. Втім, перемогу діючого канцлера Ангели Меркель вважають трохи більш вигідною.