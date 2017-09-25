Померла найтовстіша жінка у світі (відео)

Єгиптянка Емен Ахмед у 37 років важила півтонни. Спершу вона намагалася схуднути в Індії, потім в Абу-Дабі - туди її довелося відправляти спеціальним літаком.

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Із підліткових років жінка була прикута до ліжка. Хірурги допомогли їй скинути більше, ніж половину ваги. 20 фахівців намагалися врятувати жінку, однак не витримали серце та нирки.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на 95-му році життя померла найбагатша жінка у світі й спадкоємиця французької косметичної компанії L'oreal Ліліан Беттанкур.