Американські військові залишаться в Іраку до повної перемоги над "Ісламською державою"

Контингент американської армії, що знаходиться в Іраку, продовжить службу у країні аж до остаточної перемоги над терористами «Ісламської держави». Про це заявив в ході сенатських слухань держсекретар США Рекс Тіллерсон. Як передає CBS, про необхідність такого кроку заявив і міністр оборони Джеймс Мэттис.

Читайте такожІрак розпочав фінальний наступ на останній західний оплот ІДІЛ в країні Тіллерсон нагадав, що дозвіл на перебування американських військових в Іраку був даний Конгресом в 2002 році, і він все ще залишається в силі. Крім того, держсекретар підкреслив, що армія знаходиться на Близькому Сході «на запрошення уряду Іраку, і прем'єр-міністр Абаді не давав жодних приводів подумати, що він поспішає досягти нашого відходу».

Крім того, і Тіллерсон, і Меттіс запропонували Сенату США спростити процедуру дозволу на відправку збройних сил за кордон. На думку держсекретаря, це підвищить ефективність боротьби з тероризмом. Міністр оборони мотивував ініціативу тим, що в сучасних умовах розрахувати терміни операції не представляється можливим.