США закінчили розгортання щита для знищення міжконтинентальних ракет КНДР і Ірану

У Форт-Грілі, штат Аляска, встановлений останній перехоплювач Наземної системи перехоплення балістичних ракет на середній ділянці траєкторії, призначеної для захисту від ракетних загроз з боку Північної Кореї та Ірану, повідомляє Голос Америки з посиланнм на Defense News.

Читайте такожНе випробовуйте нас: Трамп застеріг Північну КореюАгентство протиракетної оборони США підтвердило розгортання перехоплювача. «Агентство і компанія Boeing встановили 44-й перехоплювач в його шахті в комплексі протиракетної оборони в Форт-Грілі», – йдеться в повідомленні відомства.

За планами агентства, всі 44 необхідних перехоплювачі повинні були бути встановлені і готові до відбиття загроз до кінця 2017 року.

Пентагон і Агентство протиракетної оборони в останні місяці давали зрозуміти, що в системі можуть з'явитися додаткові перехоплювачі.

У вересні Пентагон запропонував передати $136 млн у фінансовому 2017 році, щоб почати збільшення кількості наземних перехоплювачів з 44 до 64 на новому майданчику пускових шахт у Форт-Грілі.