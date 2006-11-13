Прем`єр Польщі блокував переговори Росії з ЄС

У Росії виникли серйозні труднощі на шляху до заключення нової Угоди про партнерство і співпрацю з ЄС. Сьогодні на засіданні глав МЗС ЄС в Брюсселі Польща відмовилася зняти вето з рішення про початок переговорів між ЄС і Росією.

Польща заявила, що блокуватиме переговори по цьому найважливішому документу до тих пір, поки Росія не ратифікує Енергетичну хартію - документ, який президент Росії Володимир Путін неодноразово називав неприйнятним. Позицію Польщі розділяють небагато хто: у стані ЄС назрів розкол з "російського питання".

Ключовий аспект співпраці - "енергетичне партнерство". Його рамки повинні бути зафіксовані весною 2007 років на енергосаміті ЄС і його партнерів у галузі енергетики в Берліні. Крім того, характер відносин з Росією повинен бути прописаний в спеціальній рамковій угоді, яка прийде на зміну діючій угоді про партнерство і співпрацю ЄС-РФ, підписаній в червні 1994 року (набуло чинності в грудні 1997 року строком на десять років).

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