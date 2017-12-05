Справа кондитера, який відмовився пекти торт для гей-весілля, дійшла до Верховного суду США

Чи обмежують американські закони, що забороняють дискримінацію на ґрунті сексуальної орієнтації, свободу віросповідання і свободу слова? Це питання лягло в основу справи Masterpiece Cakeshop проти Комісії з прав Колорадо, яке стало одним з найбільш резонансних справ, розглянутих у Верховному суді в цьому році, передає Голос Америки.

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У центрі справи – кондитер з Колорадо Джек Філліпс, власник кондитерської Masterpiece Cakeshop, який в 2012 році відмовився виготовити торт для одностатевого весілля.

Філліпс, який сповідує християнську віру і називає себе «художником тортів», сказав парі, що готовий виконати будь-яке інше їхнє замовлення, однак не може зробити для них весільний торт, оскільки це рівнозначно участі в релігійній церемонії, яка для нього неприйнятна.

Пара подала скаргу в Комісію з прав Колорадо і пізніше подала позов на Філліпса. Комісія і суди штату визнали, що кондитер порушив антидискримінаційні закони штату. Колорадо – один з 22 штатів, де заборонена дискримінація на ґрунті сексуальної орієнтації.

Філліпс оскаржив рішення у Верховному суді, наполягаючи, що антидискримінаційне законодавство штату обмежує його свободу віросповідання і свободу слова, гарантовані Першою поправкою до Конституції.

Прихильники кондитера, в тому числі адміністрація президента Трампа, наполягають, що Перша поправка забороняє владі примушувати людей до участі в неприйнятних для них церемоніях.

Організації з захисту цивільних прав вважають, що особисті та релігійні переконання не можна використовувати для порушення гарантованого Конституцією принципу рівного захисту.