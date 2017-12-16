Засновник Kiss у розпал "харасментгейта" домагався до журналістки, вона подала до суду

Одного із засновників рок-гурту Kiss Джина Сіммонса звинуватила в домаганнях журналістка, яка брала у нього інтерв'ю. Жінка направила проти нього судовий позов, передає РБК з посиланням на TMZ.

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За словами журналістки, інцидент, що послужив приводом для судового позову, стався минулого місяця. Жінка брала інтерв'ю у Сіммонса на відкритті ресторану у Сан-Бернардіно. Під час спілкування музикант взяв її руку та поклав собі на коліно. Одночасно він дозволив собі ряд двозначних натяків. Пізніше, під час групового фото, він схопив її за сідниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше журнал Time назвав "людиною року" жінок, які першими розповіли про сексуальні домагання. На початку жовтня в New York Times вийшло розслідування про продюсера Харві Вайнштейна, в якому актриси, в тому числі Анджеліна Джолі, Ешлі Джадд і Гвінет Пелтроу, звинуватили його в сексуальних домаганнях. Після виходу матеріалу все більше актрис стали розповідати про домагання з боку відомого продюсера. Були викриті й інші знаменитості, у тому числі Кевін Спейсі, Дастін Гоффман і Луї Сі Кей.