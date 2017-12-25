У справі Манафорта розслідують відмивання грошей соратниками Путіна - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань США у рамках справи щодо екс-радника президента Дональда Трампа Пола Манафорта розслідує можливе відмивання грошей соратниками російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Guardian посилаючись на власні джерела.

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Зокрема повідомляється, що ФБР звернулося до уряду Кіпру з проханням надати фінансову інформацію про ліквідований банк FBME, який використовувався близькими до президента РФ росіянами і був звинувачений урядом США у відмиванні грошей.

Так, Бюро зацікавилося банком FBME, оскільки Кіпр став об'єктом розслідування ймовірної змови між президентською кампанією Трампа і Кремлем, яке веде спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер.

"Одне з джерел повідомило, що запит пов'язаний із перевіркою Мюллером Пола Манафорта, колишнього керуючого кампанією Трампа, якому було пред'явлено звинувачення в жовтні", - йдеться в повідомленні.

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В свою чергу FBME рішуче заперечує звинувачення в тому, що він є каналом для відмивання грошей та іншої злочинної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

За звинуваченням Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».

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Манафорт і Гейтс перерахували мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям і на банківські рахунки, відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсент і Гренадини і на Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній і банківських рахунків, постійно неправильно повідомляючи у своїх податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.

Тільки звинувачення в змові з метою відмивання коштів тягне за собою покарання до 20 років позбавлення волі. Манафорт і Гейтс 2 листопада з'явилися в суді у Вашингтоні. Вони перебувають під домашнім арештом з визначеними розмірами застави в сумі 10 млн доларів і 5 млн доларів відповідно. У судовому рішенні відзначається, що вони не мають вносити заставу, якщо тільки не порушать вимогу з'являтися до суду або інші вимоги.