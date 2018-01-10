Аварійні заходи: на що Росія витратить свій цьогорічний оборонний бюджет

Оборонний бюджет Російської Федерації є закритим, на відміну від бюджетів Сполучених Штатів Америки, європейських країн та України, які відверто обговорюються і відкрито схвалюються. У випадку Росії можна говорити про традиційну для тоталітарних режимів практику, яка застосовується і в Китаї, і в КНДР: коли оприлюднюється оборонний бюджет, не можна достеменно зрозуміти — чи то він реальний, чи то просто створений для того, щоб маніпулювати людьми. І саме через те, що велика частина витратних статей оборонного бюджету РФ є таємною та прихованою (причому не тільки від нас, закордонних спостерігачів, але й від громадян Російської Федерації), можна стверджувати, що опубліковані цифри не відповідають дійсності, тому на них можна просто не звертати уваги.

Натомість слід уважно аналізувати витрати оборонного бюджету Росії, які ми побачили за підсумками 2017 року.

Реальність полягає у тому, що в Росії фактично зірвана Програма переозброєння Збройних сил РФ, ухвалена в 2011-2012 роках і розрахована до 2020 року. Вже зараз очевидно, що цілі цієї програми не досягнуті. Адже вона приймалася ще до війни Росії проти України, в умовах високих цін на нафту. Натомість сьогодні, після початку війни проти України і введення санкцій, які начебто не зачіпають Росію, але насправді боляче по ній б’ють, причому саме по оборонній промисловості, ситуація радикально змінилася.

У Росії фактично зірвана Програма переозброєння Збройних сил РФ, ухвалена в 2011-2012 роках і розрахована до 2020 року

Коли у 2010 році Росія почала активне зближення з Заходом, європейські технології просто заполонили російську «оборонку». Зокрема, цілими заводами закуповувалося виробництво безпілотних апаратів в Ізраїлі, а бронетехніка закуповувалася величезними партіями — сотнями одиниць. Проте вже в 2014 році технології припинили надходити до Росії. І відтоді почалися проблеми в реалізації цієї програми переозброєння.

Зараз для того, щоб Росія могла створити той зразок бронетехніки, який від початку був запланований із використанням західних технологій, потрібно витрачати набагато більші кошти. Тепер потрібно не просто купити ліцензію у Франції чи Німеччини, тепер Росії все потрібно розробляти самостійно. Відповідно це розтягнулося в часі, а також посилився фінансовий тиск.

Крім того, коли почалася ця війна, Україна також припинила постачання своїх компонентів для російської «оборонки», зокрема, газотурбінних двигунів для кораблів, після чого була заблокована кораблебудівна програма в Росії.

Таким чином, зараз Росії потрібно набагато більше коштів для того, щоб вийти на показники, встановлені в цій програмі переозброєння. На сьогодні ця програма не виконується, новітні зразки техніки, про які трубила російська пропаганда — «Армата», нові ракети та системи військово-транспортних літаків, не надходять і не розробляються, а якщо існують, то лише в одиничних екземплярах. Видно, що російські технології не тягнуть на те, щоб повністю замінити українські чи західні…

Нещодавно у Росії була розроблена нова програма переозброєння, яку сподіваються реалізувати до 2025 року, але й вона, очевидно, не буде виконана, оскільки технологічно і фінансово це надто складно для Росії. Варто хоча б згадати, при якому курсі рубля відносно до долара ухвалювалася програма 2012 року. Після того курс впав більше, ніж у 2,5 рази, а грошей (рублів) не стало більше. Відповідно у 2,5 рази зменшилася й ця програма.

Тому ті оборонні бюджети, які приймаються зараз, є «аварійними», оскільки ухвалюються з метою «затикання дірок» та уникнення тих провалів, які виникли через вище перелічені проблеми — технологічне відставання та брак коштів саме у зв’язку з падінням економіки та рубля.

Нещодавно у Росії була розроблена нова програма переозброєння, яку сподіваються реалізувати до 2025 року, але й вона, очевидно, не буде виконана, оскільки технологічно і фінансово це надто складно для Росії

Тож насправді Росія повертається до стратегії, проголошеної ще в 90-і роки, коли тактична ядерна зброя мала замінити дефіцит звичайного озброєння. За російською доктриною, тактична ядерна зброя може застосовуватися у випадку, коли звичайними засобами РФ не може досягнути своїх військово-політичних цілей. Це означає, що роль ядерної зброї буде збільшуватися. Тактична ядерна зброя під час навчань «Захід-2017» розглядалася як «засіб деескалації конфлікту». Тобто Росія, коли веде свою наступальну військову операцію, а противник обороняється від російських військ, може погрожувати застосуванням тактичної ядерної зброї для того, щоб противник припинив спротив і розпочав переговори на умовах Москви.

Можна констатувати, що більша частина російського оборонного бюджету-2018 буде спрямована на розвиток тактичної ядерної зброї. Маються на увазі новітні крилаті ракети наземного, повітряного і морського базування, які будуть насамперед загрожувати військам НАТО в Європі — у країнах Балтії, Польщі та Україні. Тож все більшу роль для Росії будуть відігравати тактичні ядерні озброєння різного базування.

Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань