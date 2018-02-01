У Парижі топ-менеджер Facebook не помітив, як грабіжники винесли з його спальні коштовності на €80 тисяч

Грабіжники проникли у будинок до топ-менеджеру Facebook і колишнього соратника Саркозі, поки він знаходився на кухні. Вони непомітно закрилися на ключ у спальні і знайшли там вісім дорогих годинників, муфту Chanel і прикраси на загальну суму близько €80 тисяч.

Грабіжники винесли з паризької квартири Лорана Соллі, глави французького підрозділу Facebook і колишнього соратника Саркозі, цінні речі та коштовності вартістю близько €80 тис. Вони діяли так безшумно, що він не відразу зрозумів, що пограбований.

Як передає РБК з посиланням на Le Parisien, інцидент стався в квартирі топ-менеджера на проспекті Фоша в 16 районі Парижа. За інформацією видання, у момент пограбування, увечері 31 січня, топ-менеджер знаходився на кухні.

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Грабіжники проникли додому до Соллі з боку заднього двору, через вікно у ванній, і попрямували у спальню. Там вони зачинилися на ключ і обшукали приміщення, звідки вкрали вісім дорогих годинників, муфту Chanel і прикраси на загальну суму близько €80 тис.

Соллі зрозумів, що пограбований, тільки ближче до ночі. Поліція почала розслідування інциденту.

Лорен Соллі в 2007 році був заступником керівника передвиборчої кампанії екс-президента Ніколя Саркозі, через що отримав прізвисько Sarko boy. Потім він очолював операційне бюро телеканалу TF1. У 2013 році очолив підрозділ Facebook у Франції та Південній Європі (Португалії, Іспанії та Італії).

Це вже не перше пограбування публічної людини в Парижі за рік, причому почерк першого схожий на пограбування Соллі. У квітні 2017 року у Парижі невідомі пограбували квартиру колишнього прем'єр-міністра Франції Бернара Казнева (займав цю посаду до травня 2017 року). У поліції заявили, що, судячи з дій грабіжників, вони не знали, що знаходяться в квартирі глави кабінету міністрів. Про суму вкрадених цінностей не повідомлялося.

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