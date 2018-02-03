Собчак заявила про намір брати участь у виборах в Держдуму в 2021 році

За словами кандидата в президенти, вона розуміє, що не переможе в боротьбі за пост глави держави в 2018 році.

Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак заявила на зустрічі з виборцями в Санкт-Петербурзі про намір брати участь у виборах в Державну Думу, які пройдуть в Росії в 2021 році.

"Коли закінчаться вибори [президента], я почну формувати свій рух. Я вже вступила в партію "Громадянська ініціатива" - якщо ми домовимося, то я буду робити це з нею, якщо ні, то я буду робити свій рух. Я буду йти на вибори в Думу - це моя наступна мета, 2021 рік", - сказала Собчак, відповідаючи на питання про подальші плани, пише ТАСС.

Вона додала, що "наступною точкою стануть президентські вибори", які пройдуть в Росії в 2024 році. Під час зустрічі з виборцями Собчак неодноразово говорила, що розуміє, що президентські вибори 2018 року вона не виграє.

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Собчак також зазначила, що вважає, що вибори президента - це альтернатива для тих людей, хто хоче висловити свою позицію, але не хоче брати участь у вуличних акціях. Вона також сказала, що планує голосувати на президентських виборах в 2018 році в Москві.

"Буду голосувати в Москві, за місцем прописки, я ж там зараз прописана", - сказала Собчак.

Собчак розповіла, що готує фільм про свого батька - першого мера Петербурга Анатолія Собчака, однак, за її словами, збирається випустити його після президентських виборів, щоб це "не вважали агітацією".

Як повідомлялося раніше, на відкритті виборчого штабу в Твері Собчак заявила про те, що прийшла в політику "всерйоз і надовго".

Вибори президента Росії відбудуться 18 березня.