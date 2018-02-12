Королівське торжество: стали відомі нові деталі весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Палац поки не коментував кількість запрошених гостей, проте відомо, що каплиця святого Георгія вміщує близько 800 осіб.

До весілля принца Гаррі і Меган Маркл залишається менше 100 днів. Зворотний відлік вже пішов, а підготовка - в самому розпалі. Сьогодні королівський дім оприлюднив нові подробиці торжества, зокрема, час весілля.

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Торжество принца Гаррі і Меган Маркл відбудеться, як вже було раніше відомо, 19 травня. Тепер офіційні представники в палаці вирішили повідомити точний час: свято розпочнеться з обміну клятвами у каплиці святого Георгія о 12 годині дня за лондонським часом, пише HELLO.

Церемонію одруження проведе архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, а очолить церковну службу в цей день єпископ Девід Коннер, декан Віндзора.

Далі пара за традицією відправиться на романтичну прогулянку вулицями Лондона в возі з супроводом. Вони виїдуть з каплиці рівно через годину після початку служби - о 13.00. Пара покине Віндзорський замок через ворота Castle Hill і відправиться вздовж вулиці High Street через Windsor Town.

Палац поки не коментував кількість запрошених гостей, проте відомо, що каплиця святого Георгія вміщує близько 800 осіб.

Після закінчення процесії пара влаштує прийом. Поки також невідомо, де він буде проходити - у маєтку Віндзор, Frogmore House, де були зроблені романтичні фотографії пари з нагоди заручин, або в іншому місці.