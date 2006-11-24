Голодомор - трагедія України, Росії, Білорусі, Середньої Азії, мабуть і країн Закавказзя

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає Голодомор трагедією українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні українським журналістам після завершення засідання Ради голів урядів країн – учасниць СНД у Мінську.

«Це трагедія українського народу, і ці роки – 1932-1933 - вони є чорною сторінкою не лише в історії українського народу, але й народу Росії, Білорусі, Середньої Азії, мабуть і країн Закавказзя», - сказав український прем’єр.

За його словами, завтра, 25 листопада, планує поїхати на могили своїх родичів у село Януки Вітебської області та покласти квіти.

Український прем’єр також висловив жаль, що сьогодні у ході зустрічі із колегами по СНД не зміг поговорити про перспективи можливого визнання іншими країнами СНД Голодомору актом геноциду українського народу.