У Росії виявили нелегальний китайський банк

Правоохоронні органи РФ припинили діяльність нелегального банку в Іркутську, організованого, за даними оперативників, громадянами Китаю, який пропускав щодня десятки мільйонів рублів, повідомляє прес-служба ГУВС по області.

За інформацією прес-служби, банк був організований в приватному будинку. Міліціонери виявили зошити, що відображають прихід грошових коштів, платіжні документи, а також 1,2 мільйона рублів готівкою.

"...До появи міліціонерів бізнес процвітав. Офіс працював без вихідних, в приміщенні завжди були охорона і особа, яка виконувала збір і обмін грошових коштів. Кожен китайський підприємець міг відправити на батьківщину будь-яку суму грошей, виручених від продажу товарів народного споживання на іркутському ринку (Шанхай). Причому в банк приносили вітчизняні рублі, а до КНР на рахунок надходила тамтешня валюта", - наводить повідомлення ГУВС РІА "Новости".

Готівка переважно йшла “на підтримку нелегальної підприємницької діяльності китайських бізнесменів, одним з напрямів якої стала закупівля деревини". Крім того, грошові суми надходили і від реалізації контрабандного товару, стверджує відомство.

"Виявлений підпільний банк не був зареєстрований ні як фізична, ні як юридична особа, отже, здійснював фінансові операції без спеціального дозволу Центрального Банку Російської Федерації", - наголошується в повідомленні.

Якщо провина підозрюваних буде доведена, то їм загрожує до п`яти років позбавлення волі і великий штраф.