Космічний апарат NASA здійснить близький проліт повз Марс: чому це дуже важливо

Космічний апарат NASA цього тижня здійснить близький проліт повз Марс, використовуючи гравітацію Червоної планети для важливого прискорення на шляху до рідкісного металевого астероїда, пише The Independent.

Йдеться, що роботизований апарат під назвою Psyche, як і астероїд, до якого він прямує, виконає у п’ятницю маневр "гравітаційної рогатки" навколо Марса на швидкості близько 19 848 км/год.

Під час прольоту Psyche наблизиться до Марса на відстань лише 4 500 кілометрів - це приблизно дорівнює ширині території США. У ході маневру апарат зробить тисячі знімків, що стане важливою підготовкою до головної місії - зустрічі з астероїдом у 2029 році.

Після зближення з Марсом Psyche продовжить подорож до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, де на нього чекає однойменний металевий астероїд.

"Під час прольоту будуть активовані всі наукові інструменти апарата. Одночасно два марсоходи NASA та кілька американських і європейських орбітальних апаратів проводитимуть спостереження за поверхнею та атмосферою Марса для порівняння даних", - йдеться у статті.

Камери Psyche вже фотографують Марс: спочатку планета виглядає як серп, а після прольоту - як майже повна куля.

За словами керівника команди з обробки зображень Джима Белла з Університету штату Аризона, різні ракурси допоможуть не лише налаштувати обладнання, а й подарують "просто неймовірно красиві фото".

Хоча пояс астероїдів містить мільйони об’єктів, більшість із них складаються з каменю або льоду. Лише невелика частина вважається багатою на метали, як Psyche - астероїд картоплеподібної форми розміром приблизно 278 на 232 кілометри.

Науковці припускають, що цей астероїд може бути оголеним ядром молодої планети, яке залишилося після космічних зіткнень. Його дослідження допоможе краще зрозуміти ранню історію Сонячної системи 4,6 мільярда років тому, а також те, як і чому на Землі виникло життя.

Апарат Psyche був запущений у 2023 році й зараз перебуває приблизно на середині свого шестирічного маршруту до астероїда, розташованого на зовнішніх межах поясу астероїдів - утричі далі від Сонця, ніж Земля.

Очікується, що у 2029 році апарат вийде на орбіту астероїда й протягом двох років проводитиме його дослідження. Космічний апарат розміром із мікроавтобус використовує сонячну електричну тягу та двигуни на ксеноновому газі.

