Банки посилять обмеження на карткові перекази: кого торкнуться нові ліміти

В Україні посилять обмеження на банківські перекази для деяких категорій підприємців. Відповідні зміни передбачає оновлена редакція Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, повідомила пресслужба Незалежної асоціації банків України.

Перший Меморандум, який передбачав ліміти на карткові перекази, було підписано 10 грудня 2024 року, станом на сьогодні до нього приєдналися 25 банків та фінансових установ.

Нововведення торкнуться новостворених та неактивних ФОПів, а також нових і неактивних юридичних осіб із ознаками ризикової діяльності.

Для новостворених і неактивних (так званих "сплячих") фізичних осіб-підприємців передбачені такі місячні ліміти на банківські перекази:

через 3 місяці з дати підписання меморандуму (з серпня 2026 року): ФОП 1 групи - 600 тисяч гривень; ФОП 2 і 3 групи - 3 млн грн.

через 6 місяців з дати підписання меморандуму (з листопада 2026 року): ФОП 1 групи - 400 тис. грн; ФОП 2 і 3 групи - 1 млн грн.

Для нових та неактивних юридичних осіб обмеження суми переказів на місяць становитимуть:

із серпня 2026 року - 5 млн грн;

з листопада 2026 року - 2 млн грн.

Якщо встановлений ліміт не відповідає потребам бізнесу, підприємець може звернутися до фінансової установи з документальним підтвердженням необхідності підвищення ліміту (сезонність, необхідність капітальним витрат тощо) та спроможності здійснювати операції в заявлених обсягах.

Обмеження карткових переказів - останні новини

У грудні 2024 року Національний банк підписав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками. Документ передбачав запровадження лімітів на карткові перекази: з 1 лютого 2025 року – до 150 000 грн на місяць; з 1 червня 2025 року – до 100 000 грн на місяць. При цьому для клієнтів, кого віднесли до "високого" рівня ризикованості, ліміт складає 50 000 грн.

Того ж місяця до меморандуму приєдналися ще 25 фінансових установ - 23 банки та дві фінансові компанії.

