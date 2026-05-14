Час російських перемог в Україні закінчився, - CNN

Україна ще не перемагає, але Росія вже програє.

Попри те, що Росія й далі контролює майже п’яту частину території України, останні місяці стали для Кремля першими за довгий час, коли темпи наступу фактично зупинилися, а українські сили почали поступово відвойовувати територію. Про це йдеться у матеріалі CNN, автори якого поспілкувалися з українськими військовими, аналітиками та посадовцями.

Офіцер українського підрозділу безпілотних систем Lazar’s Group Кирило Бондаренко, який воює поблизу Запоріжжя, розповів виданню про помітну зміну настроїв на фронті.

"Ми можемо бачити й відчувати, як змінюється настрій російських військ на передовій. Вони виснажені. Нам вдалося переломити хід подій", - заявив він.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), у квітні Україна справді звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити. Як зазначається у публікації, це сталося вперше від часу української операції у Курській області РФ у серпні 2024 року.

Журналісти наголошують, що йдеться поки про невеликі територіальні зміни, однак сама тенденція є проблемою для президента РФ Володимира Путіна, який роками переконував як росіян, так і міжнародну аудиторію в неминучості перемоги Росії.

Аналітикиня ISW Крістіна Гарвард пояснила CNN, що російська стратегія переговорів значною мірою базувалася на спробі переконати Захід у безперспективності підтримки України.

Цей наратив завжди був хибним, враховуючи вкрай повільні темпи просування РФ, які оплачувалися великими втратами. Однак ця стратегія Кремля все ж завдала певної шкоди України, пише CNN, посилаючись на заяви Трампа відсутність "карт" у Зеленського.

"Уся передумова переговорної тактики Путіна полягає у використанні цієї когнітивної війни, щоб переконати Захід, що немає сенсу підтримувати Україну, і що вони повинні просто підштовхнути Україну до поступки всім вимогам Росії", – сказала Гарвард. За її словами, нинішня ситуація руйнує цей наратив.

Серед головних причин зміни ситуації на фронті видання називає перевагу України у сфері безпілотників. Якщо раніше Київ робив ставку переважно на удари по передовій та далекі атаки вглиб Росії, то тепер українські сили активно атакують логістику РФ на середній дистанції – склади, командні пункти та системи ППО.

За словами співрозмовників видання, фронт настільки насичений дронами, що будь-яке пересування стало надзвичайно небезпечним для обох сторін. Але саме для Росії це створює більшу проблему, оскільки її війська більше не можуть повільно просуватися вперед, як це було раніше.

Окрему увагу автори матеріалу приділяють ситуації всередині Росії. Як зазначає CNN, війна стає дедалі менш популярною серед росіян через економічні проблеми, перебої з інтернетом та регулярні українські удари по об’єктах у тилу РФ.

"Успіхи Києва були й раніше – такі як великий контрнаступ влітку та восени 2022 року чи вторгнення в Курську область Росії – але вони не виграли війну для України. Поки що Україна, можливо, й не виграє, але вона програє набагато менше, ніж Росія", - резюмують автори публікації.

Як писав УНІАН, командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді вважає, що путінський режим в Росії вже надірвався через війну в Україні. Однак українцям, на його думку, ще зарано святкувати перемогу.

Також ми наводили заяву державного секретаря США Марко Рубіо, який визнав, що українська армія де-факто є найсильнішою в Європі. Цьому сприяли як поставки західних озброєнь, так і набутий Україною досвід.

