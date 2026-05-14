Цибуля в Україні знову здорожчала: скільки вже коштує кілограм

Запаси минулорічного врожаю продовжують скорочуватися.

Ціни в Україні на цибулю за тиждень зросли в середньому на 19%. Зараз овоч пропонують до продажу в межах 5-10 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зростання цін на цибулю пояснюють суттєвим скороченням запасів продукції минулорічного врожаю у фермерських сховищах. Додатково збільшилася і торговельна активність на ринку овочу, що також сприяє його здорожчанню.

При цьому якість цибулі у сховищах залишає бажати кращого і загалом продовжує погіршуватися. Тож і надалі суттєво підвищувати ціни на свою продукцію фермери навряд чи зможуть.

Відео дня

Станом на середину травня ріпчаста цибуля в Україні, як і решта овочів борщового набору, коштує дешевше, ніж рік тому. Вартість цибулі зараз нижча в середньому на 68%.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибуля ріпчаста вагова в Varus коштує 9,5 гривні за кілограм.

В Сільпо цибулю ріпчасту жовту продають по 14 грн/кг.

Кілограм ріпчастої цибулі в АТБ відпускають за 9,49 гривні.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

В Україні на ринку активно дешевшає полуниця, причому за найбільш вигідною ціною продають ягоду з Закарпаття. Тільки з понеділка ця полуниця подешевшала з 255 грн/кг до 140 грн/кг.

Низка молочних продуктів восени суттєво здорожчає через перехід ринку від перевиробництва до недовиробництва, попереджають фахівці. До того часу на ці ж продукти торговельні мережі можуть влаштувати акційні знижки.

Вас також можуть зацікавити новини: