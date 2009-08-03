Польща залишила нафтопровід Броди-Плоцьк у списку ключових проектів

Польща залишила будівництво нафтопроводу «Броди-Плоцьк» у списку ключових енергетичних проектів, співфінансованих за кошти Європейського Союзу у рамках програми «Інфраструктура і навколишнє середовище» до 2013 року.

За даними Міністерства регіонального розвитку Польщі, які має в своєму розпорядженні УНІАН, проект, вартість якого оцінюється в 1,8 млрд. злотих (440 млн. євро за поточним курсом 4,1), може одержати дофінансування з коштів Євросоюзу в обсязі близько 120 млн. євро.

Добудова нафтопроводу з українського м. Броди до польського м. Плоцьк посідає друге місце серед 13 записаних в основному списку ключових енергетичних проектів за рівнем дофінансування після «енергомосту» між Польщею і Литвою, для якого зарезервовано 170 млн. євро (за поточним курсом).

Ще 4 енергетичних проекти записано в резервні.

Загальна вартість енергетичних проектів, записаних в програмі, становить 2,25 млрд. євро, близько 640 млн. євро з яких надасть Євросоюз.

Куратором проекту «Броди-Плоцьк», названого в описі «стратегічним», виступає Міністерство економіки Польщі, а реалізатором - польсько-українсько-азербайджансько-грузинсько-литовська компанія «Сарматія».

«Сарматія» зможе скористатися коштами, зарезервованими для проекту, в 2012-2014 роках.

У Міністерстві регіонального розвитку Польщі повідомили, що наступна перевірка стану реалізації проектів, на підставі якої ухвалюються рішення про те, залишити чи виключити проект зі списку ключових, пройде через півроку.

У міністерстві не уточнили, що має зробити «Сарматія», щоб проект не було виключено зі списку.

Як повідомлялося, в червні поточного року польська Gazeta Wyborcza написала, що Польща може виключити проект «Броди-Плоцьк» з переліку ключових у рамках програми «Інфраструктура і навколишнє середовище» через те, що автор проекту - польська нафтотранспортна компанія Pern Przyjazn не встигає підготувати всі необхідні документи. Рішення з цього приводу мало бути ухвалене до кінця липня.

Щоб не втратити дофінансування, відповідну заявку подала «Сарматія», яка фактично замінила Pern як автора проекту.

Диверсифікація енергоносіїв є одним з пріоритетних напрямів програми «Інфраструктура і навколишнє середовище» з бюджетом на проекти в цій сфері у розмірі 1,7 млрд. євро з 37,6 млрд. євро, передбачених на всі проекти до 2013 року.

Ідея проекту будівництва Євро-азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданьськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би змогу постачати каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.