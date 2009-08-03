Іран готовий створити атомну зброю

Іран готовий приступити до створення ядерної зброї і чекає тільки схвалення верховного лідера ісламської республіки аятоли Алі Хаменеї, пише британська газета Times з посиланням на джерело в розвідці США.

За даними експертів американської розвідки, Іран припинив розробку ядерної програми в 2003 році через загрозу вторгнення збройних сил США до сусіднього Іраку.

З моменту схвалення від верховного лідера, необхідного для початку створення ядерної зброї, до завершення процесу збагачення урану пройде шість місяців, і ще півроку знадобиться на складання самої боєголовки, зазначає британське видання.

"У разі якщо верховний лідер ухвалить рішення (створити бомбу), як нам здається, їм необхідно буде збагатити уран на заводі в Натанзі, це забере близько шістьох місяців - залежно від того, скільки центрифуг працюють. На даний момент ми не знаємо, чи було ухвалено рішення", - цитує газета слова неназваного джерела в розвідці США.

За останніми оцінками ЦРУ, Іран може завести ядерний арсенал у строк від трьох до десяти років. Проте ізраїльські фахівці вважають, що Тегеран набагато ближчий до володіння атомною зброєю.

Зі свого боку, іранське керівництво раніше неодноразово заявляло, що має намір розвивати тільки мирний атом і виключно для енергетичних потреб країни.

Як зазначають експерти американської розвідки, незажаючи на величезні втрати у війні проти Іраку в 1980-1988 роках, Іран як і раніше має найпотужніші в регіоні збройні сили, що налічують близько 800 тисяч осіб.

Найбільшу загрозу, за даними Національного центру авіакосмічної розвідки Пентагону, становлять придбані Тегераном "за сприяння Північної Кореї ракети "Шахаб-3", які здатні завдати удару по Ізраїлю і навіть досягати краю Європи", пише Times. Співрозмовники видання вважають, що Іран має в своєму розпорядженні щонайменше 20 установок для запуску таких ракет, які можуть бути оснащені хімічними боєголовками і постійно переміщаються країною з метою ускладнити їх виявлення.

РІА "Новости"