Катамадзе: Єльцин примусив Грузію вступити до СНД

Грузія продовжить пошук шляхів нормалізації відносин з Росією. Про це на прес-конференції в Донецьку сказав Посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ.

«Я сподіваюся на те, що, незважаючи на війну і проблеми між двома країнами, ми все ж таки шукатимемо шляхи, щоб нормалізувати взаємини між Грузією і Росією», - сказав він.

Посол з жалем констатував, що 17 серпня 2009 року Грузія офіційно вийшла із Співдружності Незалежних Держав (СНД), проте при цьому зазначив, що «це дуже погано, але це не провина Грузії».

За словами Г.КАТАМАДЗЕ, Грузія була останньою країною пострадянського простору, яку «силою втягнули в СНД».

Він нагадав, що в 1993 році в Грузії йшла війна, російські війська були в Поті, і колишній президент Грузії Едуард ШЕВАРДНАДЗЕ обговорював проблему з тодішнім Президентом Росії Борисом ЄЛЬЦИНИМ. «У своїх мемуарах Е.ШЕВАРДНАДЗЕ згадував, що на його пропозицію Б.ЄЛЬЦИНУ врегулювати конфлікт в Грузії, Президент Росії взяв червоний олівець, карту і розділив територію Грузії на дві половини – західну і східну. Звертаючись до Е.ШЕВАРДНАДЗЕ, Б.ЄЛЬЦИН сказав: «Ти будеш Президентом східної Грузії у Тбілісі, а ГАМСАХУРДІА (Звіад ГАМСАХУРДІЯ – Президент Грузії в 1991-1993 рр. - УНІАН). – західної Грузії в Зугдіді», - розповів Посол, зазначивши, в якій політичній обстановці було підписано договір про входження Грузії в СНД.

Г.КАТАМАДЗЕ зазначив, що в серпні 2008 року Росія прийшла до Грузії з війною, незважаючи на те, що була однією із країн - засновників СНД.

«Згідно зі статутом СНД та іншими документами, що регламентують дії країн - членів СНД, ці країни повинні допомагати один одному, допомагати вирішувати територіальні проблеми», - нагадав Посол Грузії. У такій ситуації Грузії нічого не залишалося, як подати заявку на вихід з СНД в серпні 2008 року, констатував Г.КАТАМАДЗЕ.

Водночас він сказав, що «слава Богу, у нас є абсолютно нормальні відносини зі всіма країнами - членами СНД, окрім Росії».

Посол також висловив упевненість, що коли Грузія займе своє «рівне місце серед цивілізованих демократичних країн Європи», і стане членом НАТО, після цього її діалог з Росією стане «зовсім іншим».