Єврокомісія проведе екстрене засідання з питань постачання нафти

У відповідь на припинення поставок російської нафти через нафтопровід «Дружба» Європейська комісія 11 січня скликає екстрене засідання європейської групи з питань поставок нафти.

Як повідомили УНІАН у Представництві Єврокомісії в Україні, на засіданні група проаналізує наслідки недавнього припинення поставок російської нафти через територію Білорусі.

«Я вважаю неприйнятним той факт, що постачальники нафти або транзитні держави не інформують своїх партнерів про рішення, здатні вплинути на поставки», - заявив напередодні засідання Європейський комісар з енергетичних питань Андріс ПІБАЛГС. «Ми закликаємо обидві сторони якнайшвидше знайти взаємовигідне рішення нинішньої ситуації і негайно відновити поставки нафти до ЄС», - наголосив комісар.

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР закликав Росію і Білорусь оперативно вирішити суперечності і відновити поставки російської нафти до ЄС. «Суперечності між Росією і Білоруссю не повинні вирішуватись за рахунок інших країн», - наголосив міністр держави-голови ЄС.

Група з питань поставок нафти, скликана Єврокомісією, проаналізує існуючі запаси нафти в європейських сховищах і скоординує її ефективне використовування впродовж найближчого періоду. За попередніми оцінками, ресурсів, доступних в європейських нафтосховищах, вистачить на 120 днів. За такої ситуації можна гарантувати безперебійне постачання нафтопродуктів на ринки Європейського Союзу.

Водночас, відзначили в Представництві, необхідність негайного використовування нафти зі сховищ означає додаткові витрати для бюджету ЄС. Зі свого боку, припинення поставок нафти негативно позначиться на репутації обох енергетичних партнерів Союзу, наголошується в офіційному прес-релізі Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, з січня 2007 року Росія ввела мито на постачання нафти у розмірі 180,7 дол./т. У відповідь Білорусь з 1 січня 2007 р. ввела мито у розмірі 45 дол./т на транспортування російської нафти по території країни. До 1 січня постачання нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів.

Проте Москва відмовилася платити мито. Пізніше російська компанія "Транснефть" заявила, що Мінськ почав несанкціонований відбір нафти з трубопроводу "Дружба". В результаті, 8 січня "Транснефть" зупинила прокачування на цьому напрямі, що викликало перебої з постачаннями палива в країни Європи.

10 січня Президенти Білорусі і Росії О.ЛУКАШЕНКО і Володимир ПУТІН в телефонній розмові обговорили питання постачання нафти в країни Європи. Глави держав доручили прем`єр-міністрам Білорусі і Росії протягом двох днів виробити конкретні пропозиції з розв’язання всіх проблемних питань і внести їх на розгляд глав держав до п`ятниці, 12 січня.

В той же час, "Транснефть" зажадала від підприємства "Гомельтранснефть Дружба" відшкодувати збиток від "вимушеного зберігання нафти в нафтосховищах і невиконання зобов`язань перед постачальниками". Сума претензій оцінюється в 313 тисяч доларів.