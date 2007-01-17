Росіян попереджають про загрозу терактів

Московська міліція різко підсилила заходи безпеки в столичному метро, повідомляє РБК. Безпеку пасажирів забезпечуватимуть додаткові наряди співробітників УВС на метрополітені.

Буде збільшено кількість міліціонерів безпосередньо на станціях, у переходах, а також при вході і виході з метро. Також до столичної підземки спрямовано додаткові групи кінологів із собаками, навченими для пошуку і виявлення вибухових речовин і вибухових пристроїв. Як зазначає радіостанція, вперше до таких масштабних заходів із забезпечення безпеки на транспорті вдаються у всіх суб`єктах РФ.

Напередодні спецслужби закликали громадян бути пильними і допомагати співробітникам правоохоронних органів через можливість здійснення терактів в транспорті, про яку заявив Національний антитерористичний комітет. Вживання даних заходів спричинено інформацією, що надійшла до спецслужб, про можливе здійснення диверсійно-терористичного акту в Росії в наземному транспорті і в метрополітені. Інформацію про це отримав Федеральний оперативний штаб (ФОШ) від іноземних партнерів і зараз її перевіряють.